У Львові пишуть книгу з історії, яка на переконання її авторів, має стати свого роду додатковим підручником для читання з історії України для учнів 10-11 класів.

Як повідомляє прес-служба ВО “Свобода”, книга для юних львів`ян має побачити світ до нового навчального року.

Як розповів депутат Львівської міської ради від ВО "Свобода", кандидат історичних наук, викладач Національного університету "Львівська Політехніка" Богдан ГАЛАЙКО, який очолює робочу групу, що працює над створенням додаткової книги, її видання фінансуватиметься з міського бюджету.

“У цій книзі будуть відображені сторінки, які намагається викинути або, якщо викинути неможливо - прописати двома-трьома рядками сучасна влада, яка, відомо, наслідує радянську владу”, - прокоментував Б.ГАЛАЙКО.

За його словами, книга охоплюватиме період ХХ-ХХІ ст.

“Візьмімо підручник з історії України для 10 класу. З нього фактично викинули розповідь про героїзм українських студентів в бою під Крутами. З більш ніж сторінки тексту залишили кілька речень. Далі – тема Голодомору, український національно-визвольний рух першої половини ХХ століття. Зокрема, діяльність УПА, співпраця повстанців з місцевим населенням. Радянський період і національно-визвольний рух того часу. Період незалежної України та політичні зміни в ній, помаранчеві події і, звичайно, все, що відбулося потому”, - повідомив керівник робочої групи з створення книги.

Б.ГАЛАЙКО зазначив, що матеріал буде наданий у додатковому підручнику у вигляді коротеньких замальовок про події, а далі – ілюстративний матеріал: фотографії, документи, спогади очевидців.

“І все це допоможе дитині куди більше зрозуміти той чи інший період, аніж сухий фактаж. Матеріал, який ми запропонуємо дітям, спонукатиме їх замислитися, аналізувати порівнювати. І самим робити висновки: де герой, а де бандити, де правда, а де кривда”, - впевнений Б.ГАЛАЙКО.

Він поінформував, що складу робочої групи увійшли фахові науковці, професори, кандидати й доктори наук з вишів Львова і вчителі-практики, які мають досвід роботи з дітьми і досвід написання підручників.

На перспективу автори ідеї припускають створення Інтернет-ресурсу, паралельно готувати мультимедійні ресурси, інтерактивні ігри, тематичні комп`ютерні ігри.