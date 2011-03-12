Побачила світ "Критика прози" від львівських літературознавців

У видавництві «Грані-Т» побачила світ книжка «Критика прози», повідомляє інтернет-портал “Буквоїд”. Ця книжка – своєрідний «путівник» сторінками сучасної української прози.

Її автори – фахові літературознавці, працівники відділу критики Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України – аналізують найцікавіші, на їхній погляд, прозові книжки, які вийшли в Україні протягом останніх п’яти років.

У поле їх критичного зору потрапили нові твори Оксани ЗАБУЖКО, Юрія АНДРУХОВИЧА, Григорія ГУСЕЙНОВА, Галини ПАГУТЯК, Олеся ІЛЬЧЕНКА, Сергія ЖАДАНА та інших провідних письменників, які визначають обличчя сучасної української прози, а також деякі цікаві перекладні видання, які варто прочитати зацікавленим українським читачам.

Серед авторів - Віктор НЕБОРАК, Ігор КОТИК, Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА, Мар’яна БАРАБАШ, Ксенія ЛЕВКІВ