Чи подорожчає навчання у вузах?

Міністр освіти й науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що цього року ціни на навчання в цілому залишаться на колишньому рівні. Однак вважає доречним, щоб провідні виші підняли ціни за навчання на популярних спеціальностях

Про це Д.ТАБАЧНИК сказав в інтерв`ю газеті "Сегодня". "У першу чергу зменшуватимуть свої прибутки власники недержавних ВНЗ. Більш того, вже цього року ряд ректорів державних ВНЗ відмовилися переглядати вартість контрактів на цілий ряд спеціальностей. Тобто, навчання не дорожчатиме. А враховуючи, що кількість абітурієнтів скорочуватиметься, ВНЗ будуть змушені зменшувати плату до того масштабу, поки це не буде для них шкідливо", - вважає Д.ТАБАЧНИК.

"У десятці найбільш популярних ВНЗ ціни на навчання, думаю, залишаться на колишньому рівні, у багатьох - знижуватимуться", - сказав міністр освіти.

У той же час Д.ТАБАЧНИК озвучив, на які спеціальності, на його думку, ціни можна було б переглянути в бік збільшення.

"Ми не стимулюємо ВНЗ підвищувати ціни. Але на місці ректорів провідних університетів я б піднімав ціни на навчання лише за найбільш популярними спеціальностями - таким, як міжнародна економіка і міжнародне право. Ці спеціальності годують весь університет, а попит на них не зменшується. Адже на контракт там конкурс 20-25 осіб на місце", - сказав міністр освіти України.