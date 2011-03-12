Освітяни Донецька вимагають переглянути фінансування шкіл

Донецька Профспілка працівників освіти виступає проти формульного підходу при фінансуванні шкіл

Донецьку обласну організацію Профспілки працівників освіти та науки України «категорично не влаштовує» існуючий сьогодні формульний підхід при фінансуванні шкіл, коли кошти виділяються не на навчальний заклад, а на кількість школярів, які навчаються в них.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН голова Донецької обласної організації профспілки працівників освіти та науки України Ася ГОРШКОВА.

«Формульний підхід нас не влаштовує категорично... Ми виступаємо за те, щоб фінансування йшло на установу освіти, як було раніше, а не на кількість учнів», - сказала профспілковий лідер.

За її словами, в Донецькому регіоні «дуже давно над цим працюють». «Ми створили робочу групу разом із управлінням освіти, і свої пропозиції направили в Міністерство освіти та науки і в Кабмін, запропонували інші підходи до фінансування», - пояснила А.ГОРШКОВА. При цьому вона додала, що й профільний міністр Дмитро ТАБАЧНИК не підтримує таку форму фінансування в галузі.

«До речі, був у нас міністр освіти ТАБАЧНИК, він підтримав не формульний підхід, але обіцяє перейти на іншу форму фінансування з наступного року, оскільки цього року вже, зрозуміло, бюджет прийнято», - зазначила А.ГОРШКОВА.

Як повідомляв УНІАН, голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО 3 березня після поїздки в Донецький регіон для надання юридичної допомоги батькам і вчительським колективам шкіл, які планує закрити влада, заявляв, що «Наша Україна» контролюватиме фінансування шкіл. На його думку, саме формульний підхід при фінансуванні освітньої галузі призводить до закриття шкіл.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО акцентував, що реформування галузі освіти полягає, перш за все, в тому, щоб змінити принцип фінансування й нарахування здійснювати не на кількість учнів, а на кількість навчальних закладів. «Не учня повинні фінансувати за радянською системою - по 20 копійок на бутерброд, 30 копійок ще на щось, ні. Фінансування має бути по навчальному закладу. І тоді навчальний заклад дійсно стає центром освіти, культури і майбутнього», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.