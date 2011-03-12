Табачник підготував для дітей "правдиві підручники" з історії

Для вчителів-істориків готують посібники про те, як не перекручувати матеріал. "Автори змінили шкільні підручники (з історії), переписали цілий ряд розділів - зокрема, по Помаранчевій революції. Зробили їх більш об`єктивними ", - заявив міністр освіти Дмитро Табачник.

"Термін "Велика вітчизняна війна" всюди відновлений. Про ОУН-УПА мова теж йде, але картина об`єктивна. Був радянський партизанський рух, скільки там брало участь людей, і які втрати він завдав гітлерівцям. І був націоналістичний партизанський рух, скільки в ньому брало участь людей, і які вони завдали втрати гітлерівцям. Які втрати завдали радянським військам - про це навряд чи буде в підручнику", - цитує його "Сегодня".

Щодо того, чи є актуальною зараз тема спільних підручників з історії з Росією і Польщею, Табачник відповів: "Підручників поки навряд чи. А ось посібників для вчителів - так. Це дорослі люди з вищою освітою, які не повинні ставитися до сусідів зі злістю і ненавистю. Вони повинні толерантно і з розумінням викладати свій навчальний матеріал. Принаймні, його не фальсифікувати і не пересмикувати".

Відзначимо, що держава розраховує перевести усі навчальні матеріали для школярів у програму на базі 4G-мережі, і таким чином заощадити 400 млн грн на виданні підручників.

Влада розраховує, що 1,5 - 2 млн школярів зможуть придбати нетбуки вартістю до 2 тис. грн за схемою безвідсоткового кредиту. А відмінники зможуть отримати нетбуки безкоштовно. Процентна ставка за кредитом для інших школярів уточнюється.

ТСН