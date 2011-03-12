У Макіївці батьки протестують проти ліквідації української школи

У місті Макіївці Донецької області батьки учнів української школи №17 (I-III ступенів) протестують проти ліквідації їхнього навчального закладу, чергового, що, потрапило до списку під закриття.

Як повідомили кореспонденту УНІАН батьки школярів, вони написали відповідний протестний лист Макіївському міському голові Олександру МАЛЬЦЕВУ і виклали свою категоричну позицію проти закриття цього навчального закладу.

«Ми, батьки і жителі селища 19/20 (колишнє селище шахти «Радянська»), виступаємо проти закриття україномовної загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 м. Макіївки Донецької області, оскільки наша школа відповідає всім вимогам навчальних, естетичних, гуманітарних і санітарно-гігієнічних норм», - говориться у зверненні до мера. Батьки пояснили керівникові міста, що «діти школи №17 здобувають повноцінну освіту, в школі проводяться додаткові заняття (гуртки за інтересами) для всебічного розвитку школярів». Крім того, автори листа розповіли, що школа № 17 розташована в дуже зручному місці щодо безпеки життя школярів, оскільки дорогою до школи і назад, діти не перетинають автотраси. «Ми вважаємо неприйнятним водити наших дітей до сусіднього селища пішки, через автодороги, на відстань більш як два кілометри, оскільки підвозити школярів автобусом на таку відстань не передбачено», - пояснили батьки.

Вони кажуть, що їхніх дітей нібито хочуть перевести до шкіл з кращими умовами, проте «це не є істиною».

«Кращі умови є саме в нашій школі, оскільки в найближчих школах не відповідає нормі температурний режим, - переконані батьки. На доказ своїх слів вони навели аргументи, як те, що «влітку 2010 року в школі № 17 була проведена заміна котельного устаткування, заміна крівлі даху, щорічно всередині та зовні будівлі школи здійснюється косметичний ремонт для ще більш естетичного вигляду, завдяки, школа посідає призові місця в конкурсах з підготовки навчальних закладів міста до нового навчального року».

У кожному класі здійснено сучасний ремонт для комфортного перебування під час навчання дітей і педагогічного колективу, всі батьки школярів вносять посильний матеріальний внесок на добровільних засадах у добробут школи, щоб «діти почувалися як вдома», наголошується в листі до мера.

Крім того, батьки нагадали О.МАЛЬЦЕВУ, що їхня школа № 17 є виборчою дільницею для більш як 1,5 тис. виборців. Також автори листа нагадали, що впродовж кількох років адміністрація і батьківський комітет школи намагалися відстояти перенесення стели шахтарям, загиблим у Великій Вітчизняній війні, від розвалин давно ліквідованої шахти «Радянська» на територію школи № 17. «Це радісна подія все ж таки відбулася і була приурочена до 9 травня 2010 року, тоді біля школи відбулася урочиста лінійка у присутності депутатів міської ради», - розповіли батьки. І тепер закриття школи №17 вони пов`язують тим, що після ліквідації цього навчального закладу «буде понівечена пам`ять шахтарів, загиблих під час бойових дій у Великій Вітчизняній війні заради життя майбутніх поколінь».

Батьки висловили стурбованість і тим, що в селищі сьогодні біля школи №17 розташований дитячий садок № 82, який зараз переповнений дітьми і незабаром їм потрібно буде йти до школи. «Нинішня кількість дітей в садку (в середньому в кожній групі близько 30 чоловік) створює сприятливий прогноз щодо наповнюваності класів на найближчі 5-7 років», - повідомили автори листа.

Тому вони просять міську владу бути далекоглядною і сьогоднішню наповнюваність класів школи до 18 чоловік не вважати незмінною.

«Враховуючи все вищесказане, ми кажемо «НІ!» позбавленню дітей і батьків права на вільний вибір навчального закладу. Переконливо просимо вас взяти під особистий контроль ситуацію, що виникла, і не допустити закриття Макіївської україномовної загальноосвітньої школи № 17», - заявили батьки мерові.

«Просимо ознайомити з нашим зверненням усіх депутатів Макіївської міської ради, за яких ми віддали свої голоси на виборах. Не змушуйте нас думати, що ми зробили неправильний вибір», - говориться в листі.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно із розробленою «Регіональною дорожньою картою щодо оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».