На Донеччині школи закриватимуть по всіх правилах?

У Донецькій області школи закриватимуть тільки з дозволу громадськості і після працевлаштування вчителів навчальних закладів, що закриваються.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН голова Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Ася ГОРШКОВА.

Відповідаючи на запитання про те, як профспілка стравиться до проблеми закриття шкіл у Донецькому регіоні, вона сказала, що сама очолює депутатську комісію з питань освіти і науки у Донецькій міськраді, тому з усією відповідальністю заявляє, що «влада ставиться до цього дуже серйозно і дуже суворо».

«Рішення про закриття шкіл прийматимуть тільки сесії міськрад після того, як ці рішення розглянуть сесії районних рад, після того, як пройдуть загальні збори громади, де буде прийнята згода на закриття, пройдуть громадські слухання. І рішення буде ухвалене тільки після того, як буде визначено, що кожен вчитель школи, що закривається, буде працевлаштований», - пояснила А.ГОРШКОВА.

При цьому вона додала, що «на сьогодні поки не ухвалене рішення жодною сесією міськради в містах області про закриття шкіл». Водночас профспілковий лідер зазначила, що дані рішення повинні бути ухвалені вже до 15 квітня.

За її словами, «можуть бути закриті школи в містах Сніжне, Маріуполь, Макіївка й інших регіонах області». Головною причиною можливого закриття навчального закладу А.ГОРШКОВА назвала той факт, що в Донецькій області «в багатьох містах і районах наповнюваність шкіл становить 30-50% від проектної потужності, а ми одержуємо фінансування на одного учня».

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».