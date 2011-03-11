Зовнішнє тестування цього року пройдуть 240 тис. випускників

240 тис. випускників реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному тестуванні в 2011 році.

Як пише Освітній портал, про це на прес-конференції повідомив міністр освіти й науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, в тестуванні візьмуть участь 195,5 тис. випускників навчальних закладів 2011 року і близько 40 тис. випускників попередніх років. Ця цифра майже удвічі менше торішнього показника.

Д.ТАБАЧНИК відзначив, що випускники, які бажають внести зміни до заявок на реєстрацію в тестуванні, можуть це зробити до 20 березня.

Він також повідомив, що 2 і 9 квітня пройде пробне тестування, в якому зможуть взяти участь всі бажаючі.

Відзначимо, що в 2010 році для участі у зовнішньому тестуванні зареєструвалися 433 тис. 554 особи.

Міносвіти зберегла кількість предметів зовнішнього незалежного тестування в 2011 році - 8 предметів.