Нова електронна система вступу до ВНЗ запрацює 1 червня

Нова електронна система вступу до вищих навчальних закладів України «Електронний вступ» передбачається, що запрацює 1 червня, коли завершиться вручення атестатів випускникам загальноосвітніх навчальних закладів 2011 року.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, сьогодні систему віддаленої подачі заяв абітурієнтами на вступ до ВНЗ було презентовано. В заході взяли участь міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК та розробники проекту.

Суть ідеї та завдання системи «Електронний вступ» полягають у тому, щоб вступник за допомогою мережі Інтернет мав змогу надіслати до обраних вищих навчальних закладів свою електронну заяву на вступ та взяти участь у конкурсному відборі вищого навчального закладу не виїжджаючи до приймальної комісії. Лише після того, як прізвище абітурієнта з’явиться в оприлюдненому списку рекомендованих до зарахування, про що він буде персонально повідомлений за допомогою електронної пошти чи телефону, абітурієнт повинен буде особисто представити оригінали документів у приймальну комісію обраного вищого навчального закладу.

На думку Д.ТАБАЧНИКА запропонована система електронної подачі заяв сприятиме зменшенню навантаження на приймальні комісії, на самих абітурієнтів, батьків та на громадський транспорт. А також, напевно, зменшить фінансові витрати сімей абітурієнтів, пов’язані з поїздками до приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Система електронного вступу враховуватиме всі особливості цьогорічної вступної кампанії, тобто, буде автоматично підраховувати середній бал документа про повну загальну середню освіту, попереджати вищі навчальні заклади про вступ призерів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів, призерів Всеукраїнських конкурсів, захистів науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України, а також тих, хто закінчив підготовчі відділення вищих навчальних, яким згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів будуть нараховуватися додаткові бали.

Крім цього, система надаватиме вищим навчальним закладам можливість автоматичної перевірки у базі Українського центру оцінювання якості освіти даних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників та дані щодо документів про повну загальну середню освіти, що є важливою умовою прозорого проведення вступної кампанії.

У 2011 році система електронної подачі заяв буде поширена поки що на вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації та вступників на денну форму навчання, які вступатимуть за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти 2008, 2009, 2010 та 2011 років.

Міністр окремо наголосив на тому, що інформаційно-пошукова система “Конкурс”, яка вже декілька років поспіль успішно функціонує, дозволяючи абітурієнтам відслідковувати свої рейтинги, у 2011 році буде збережена і функціонуватиме інтегровано з системою “Електронний вступ до ВНЗ України”.

У 2011 році буде збережено і традиційну форму особистої подачі документів на вступ для тих абітурієнтів, хто цього забажає.

Загалом, як для абітурієнтів, так і для вищих навчальних закладів користування системою електронного вступу є справою добровільною та повністю безкоштовною.