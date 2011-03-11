У Запорізькій області вчитель зламав школяру ніс

У Запорізькій області шкільний вчитель зламав ніс і пошкодив кисть руки одному зі своїх учнів - неповнолітньому 1996 р.н.

Як розповіла УНІАН прокурор Запорізького району Запорізької області Наталія БОНДАРЕНКО, інцидент стався в сільському навчально-виховному комплексі, що об`єднує дитячий садок і школу.

"Після уроків неподалік ганку школи між учнем і викладачем виник конфлікт, під час якого словесні аргументи змінилися застосуванням фізичної сили, внаслідок чого неповнолітній вчиться навчально-виховного комплексу дістав перелом носа і пошкодження кисті правої руки", - розповіла Н.БОНДАРЕНКО.

За її словами на сьогодні постраждалий підліток проходить лікування, а дії викладача, кваліфіковані, як скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст.125 Кримінального кодексу України - "Навмисне легке тілесне пошкодження".

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Прокурор розцінює перший за її багаторічну практику факт спричинення тілесних ушкоджень вчителем учневі, як "волаючий факт".

На сьогодні прокуратурою Запорізького району не тільки взято на контроль розслідування цієї кримінальної справи та ініційоване звільнення вчителя, а й дане розпорядження про проведення службової перевірки стосовно керівництва навчального закладу.