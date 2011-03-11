Директору столичної школи не сподобалась увага ЗМІ

Сьогодні в Києві директор загальноосвітньої школи №211 закрив у службовому кабінеті журналістку «5 каналу» і викликав міліцію за те, що знімальна група знімала будівлю навчального закладу.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що після того, як наряд державної служби охорони прибув за викликом і отримав пояснення від знімальної групи, інцидент було вичерпано. Крім того, у міліції наголосили, що наразі в діях журналістів не вбачається будь-яких ознак протиправної діяльності, оскільки навчальний заклад не є режимним об’єктом, знімальна група не перебувала поза територією будівлі. Крім того, в міліції нагадали, що відповідно до ст. 171 Кримінального Кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. У свою чергу на «5 каналі» УНІАН пояснили, що знімальна група отримала завдання зробити репортаж на тему щодо можливої відміни у середніх навчальних загальноосвітніх закладах України оцінок з фізкультури.

Як зазначили на телеканалі, вчора відповідний офіційний запит з цього приводу було надіслано до Оболонського районного управління освіти та науки, однак відповіді на запит телеканал не отримав. На питання, чому саме була обрана ця школа, на телеканалі зазначили, що вона розташована ближче всіх аналогічних навчальних закладів до офісу телеканалу. Водночас співробітники студії зауважили, що єдиною «помилкою» в діях журналістки був той факт, що при ній крім паспорта не було посвідчення, яке вказує на приналежність особи до відповідного засобу масової інформації. Це пов’язано з тим, пояснили на телеканалі, що термін дії посвідчення сплив, а новий їй ще не встигли виготовити. У той же час оператор, який був разом із журналісткою, мав при собі необхідні документи.