У Львові студенти встановили “меморіальну дошку” Табачнику

Сьогодні у Львові студенти місцевих вищих навчальних закладів на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка встановили «Меморіальну дАску за особливі заслуги та здобутки в галузі Атєчєствєнної освіти» міністру освіти і науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходила у рамках “АнтиТабачної кампанії” і була присвячена річниці перебування Д.ТАБАЧНИКА на посаді міністра.

На дошці, пофарбованій у червоний колір, золотими літерами вигравіюваний напис та портрет міністра освіти.

Дошку встановлено на імпровізованому «Інституті українофобії ім. Д.Табачника» - збитому з дерев‘яних дощок ящику. Всі охочі могли «вступити» в цей інститут, вкинувши гроші у банку з написом: «Вступ по-табачницьки». При виході з «інституту» «випускникам» вручали медалі з осликом та клапті туалетного паперу з написом «диплом».

Як зазначив у коментарі УНІАН один із організаторів акції, голова Львівської обласної організації “Молодіжного націоналістичного конгресу” Андрій БЕНЬ, «сьогодні ми «відзначили» річницю перебування на посаді міністра ТАБАЧНИКА. Однак, на цьому не зупинимося і будемо проводити акції, доки не звільнять Дмитра ТАБАЧНИКА».

«Сьогодні до роковин перебування на посаді міністра львівська молодь підготувала за його здобутки меморіальну «дАску». Ця дошка – подяка міністру ТАБАЧНИКУ за рік діяльності, яку ми «схвалюємо», - зазначив А.БЕНЬ.