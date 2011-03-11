На Тернопільщині тиждень у школах починатимуть з молитви

На Тернопільщині у Хоросткові Густинського району у навчальних закладах тиждень починатиметься з молитви. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви, відповідне рішення було прийнято на зустрічі представників духовенства з мером міста Ганною ОЛІЙНИК та директорами навчальних закладів. Передбачено, що молитви проходитимуть за участю духовенства, після молитви священики також благословлятимуть учнів.

«Церква відіграє важливу роль у духовному розвитку молоді нашого міста. Завдяки щотижневим молитвам ми будемо провадити нашу молодь до Бога», – зазначив диякон УГКЦ в Хоросткові Петро ПАНАСЮК.

Як уже повідомляв УНІАН, з початку 2011 року у навчальних закладах Тернополя тиждень розпочинається з виконання учнями та педагогами гімну України. Відповідне рішення з ініціативи мера 4 січня 2011 року прийняли депутати Тернопільської міської ради.