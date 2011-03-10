Жоден український ВНЗ не потрапив у черговий світовий рейтинг

Британська впливова газета The Times (Higher Education) склала рейтинг Топ-100 репутації світових ВНЗ «World Reputation Rankings».

Як пише газета "Дзеркало тижня", до цього рейтингу не увійшов жоден український університет, втім, як і будь-який інший університет країн СНД. Винятком став тільки лише один російський виш - МДУ ім.Ломоносова, що посів 33-тє місце, але який при цьому відсутній у загальному рейтингу ВНЗ World University Rankings.

Найвищий показник у World Reputation Rankings у Гарвардського університету, який також посідає перший рядок у загальносвітовому рейтингу ВНЗ World University Rankings.

Його репутацію оцінено у 100 балів (для прикладу, у російського МДУ - 9). Дослідники відзначають, що бренд Гарварду, згідно з даними компанії Interbrand, оцінюється дорожче брендів Nike і Pepsi - у $15,58 млрд. Для прикладу, найдорожчим брендом за версією Interbrand є Coca-Cola, марка якої коштує понад $70,45 млрд доларів, Nike - $13,7 млрд, Pepsi - $14 млрд, Sony - $11,36 млрд. Пишатися вагомістю бренду можуть також Стенфорд ($10,692 млрд), Берклі ($2,315 млрд), Кембридж ($1,967 млрд) і Оксфорд ($1,467 млрд).

Друге місце у репутаційному рейтингу дісталося Массачусетському технологічному інституту, третє - Університету Кембриджу. Далі у десятці йдуть Університет Каліфорнії в Берклі, Стенфордський університет, Оксфорд, Прінстон, Токійський університет, Єль, Каліфорнійський технологічний інститут.

Укладачі рейтингу відзначають посилення позицій японських ВНЗ, хоча в загальносвітовому списку вони представлені не так сильно. У числі сотні інститутів з найкращою репутацією крім Токійського університету присутні чотири навчальні заклади, в тому числі Університети Осаки та Кіото. Найсильніші позиції у США - до першої сотні входять 45 ВНЗ.

З китайських ВНЗ найвищу позицію - 35-ту - зайняв престижний Університет Цінхуа, що займає у загальносвітовому рейтингу 58-ме місце.

Перелік ВНЗ зі світовою репутацією складається журналом за результатами опитувань більше ніж 13 тисяч вчених і згідно з 13 критеріями, серед яких рівень освіти, обсяг наукових досліджень, цитованість в наукових журналах, інноваційність та запровадженість розробок у промисловість, рівень обміну студентами. Рейтинг складався за результатами обробки даних агентством Thompson Reuters і соціологічною компанією Ipsos.

За останні сім років, які Times складає рейтинг світових ВНЗ жоден з українських вищих навчальних закладів не потрапив ані в першу, ані навіть у другу сотню кращих.