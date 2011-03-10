У Києві відбудуться всеукраїнські інженерні змагання

З 28 березня по 1-е квітня в Національному технічному університеті України «КПІ» пройдуть всеукраїнські інженерні змагання UBEC (Ukrainian BEST Engineering Competition).

Як повідомили УНІАН організатори змагання – проект міжнародної студентської організації BEST (Рада студентів технічних університетів Європи) – вперше в цьому році змагання пройдуть в двох вікових категоріях: для студентів НТУУ «КПІ», а також для школярів м. Києва.

Впродовж п’яти днів учасники будуть змагатися в двох категоріях – Team Design та Case Study.

Team Design – командне проектування; вирішення певного технічного завдання та моделювання технічних конструкцій з використанням даного набору матеріалів за умов обмеженості у часі з подальшою демонстрацією результату.

Case Study – вирішення завдання технічного або економічного характеру шляхом обговорення. Як результат своєї роботи команда представляє метод вирішення запропонованого завдання або стратегічну модель дій в конкретній ситуації.

Змагання в обох категоріях проходитимуть одночасно. Завдання розробляються організаторами та компаніями-партнерами і тримаються в таємниці до початку події.

Сьогодні інженерні змагання – найбільш популярна подія серед молодих інженерів, яка надає можливість проявити себе, змагатись з кращими студентами технічних університетів та спробувати свої сили у вирішенні реальних проблем в промисловості чи менеджменті. Інженерні змагання дають студентам технічних університетів можливість практичної реалізації інженерної думки.