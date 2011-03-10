Донецька влада ніяк не визначиться щодо плану закриття шкіл

Донецька обласна адміністрація заперечує існування «Регіональної дорожньої карти по оптимізації мережі бюджетних установ», про наявність якої раніше заявляла сама Донецька ОДА, пише "Дзеркало тижня". «Містами та районами області вивчено стан функціонування установ бюджетної сфери ... і розглянуто питання про можливість здійснення заходів щодо оптимізації їх мережі з урахуванням наявних фінансових ресурсів ... зведеної інформації з міст та районів окремим документом облдержадміністрації не затверджувалося», - йдеться у відповіді на офіційний запит ZN . UA.

Видання зазначає, що 3 лютого Донецька обласна адміністрація повідомила: "На виконання розпорядження голови облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА щодо оптимізації структури бюджетної сфери розроблена Регіональна дорожня карта з цього питання". Саме тоді редакція ZN.UA звернулася до регіональної влади з проханням надати зазначений документ для ознайомлення.

Трохи пізніше існування такого документа підтвердили і деякі чиновники. "Дорожня карта - це принципи, за якими треба проводити оптимізацію", - пояснював в інтерв`ю газеті "Московский комсомолец в Донбасе" начальник управління освіти ОДА Юрій СОЛОВЙОВ.

Саме на "Регіональну дорожню карту” посилалися на зустрічах з батьками учнів шкіл, що закриваються, і представники місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в середу, 2 березня, міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявив про необхідність закриття 10% шкіл, а саме тих, в яких навчається дуже мало учнів. Міністр пропонує підвозити дітей до інших навчальних закладів за допомогою шкільних автобусів.