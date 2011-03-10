"Комп'ютерну нобелівку" за 2010 р. отримав професор Гарварду

Професор Гарвардського університету Леслі ВАЛІАНТ (Leslie Valiant) отримав премію Тьюрінга за 2010 рік. Про це пише Лента.RU з посиланням на прес-реліз Асоціації обчислювальної техніки (Association for Computing Machinery, ACM), яка і вручає цю премію.

Найбільш престижна нагорода в області комп`ютерних технологій була присуджена Л.ВАЛІАНТУ за внесок у створення комп`ютерів, що здатні навчатись. Співробітники ACM особливо відзначили його внесок у створення штучного інтелекту, а також розробку технологій розпізнавання усної та письмової мови.

Саме роботами Л.ВАЛІАНТУ скористалися творці суперкомп`ютера IBM Watson, який у березні 2011 року переміг двох гравців телевікторини Jeopardy! (Російський аналог "Своя гра").

Лауреат премії отримав грошовий приз у розмірі 250 тисяч доларів. Ці кошти були виділені компаніями Intel і Google.

Премія Тюрінга має неофіційну назву "комп`ютерної нобелівки". Вона була названа на честь англійського математика і криптографа Алана Тьюрінга, творця "машини Тьюрінга".

За підсумками 2009 року ця премія була вручена Чарльзу ТЕКЕРУ - творцю першого сучасного комп`ютера. Роком раніше її отримала професор Массачусетського технологічного інституту (MIT) Барбара ЛІСКОВ за внесок у теорію абстракції даних.