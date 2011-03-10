Через грип і ГРВІ знову закривають школи

Станом на 10 березня перевищення епідемічних порогів захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Івано-Франківській та Луганській областях на 49,8% та 11,2% відповідно.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на голову Державної санітарно-епідеміологічної служби України Сергія РИЖЕНКА.

Для обмеження поширеності захворюваності в Україні навчальний процес призупинено у 132 школах та 32 дошкільних навчальних закладах.

7 березня з підозрою на грип до обсерваційного відділення пологового будинку №2 Сімферополя були госпіталізовані семеро вагітних жінок і дві породіллі.

Цей пологовий будинок є цільовою клінічною базою для надання спеціалізованої допомоги вагітним і породіллям з клінічними проявами ГРВІ та грипу з усіх регіонів Криму.

У семи жінок лабораторно підтверджено (методом полімеразно-ланцюгової реакції) грип А(H1N1).

Жінки отримують противірусний препарат „Таміфлю”. Їхній стан задовільний.

Державна санітарно-епідеміологічна служба тримає ситуацію під контролем.