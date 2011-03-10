Експерти заявляють, що стан здоров'я школярів - катастрофічний

Причина летальних випадків на уроках фізкультури полягає в першу чергу в тому, що стан здоров`я українців - на межі катастрофи, пише «Дзеркало тижня».

Як інформує видання, про це свідчать реальні показники очікуваної тривалості життя (для порівняння: в Україні цей показник становить 67 років, а в Швеції, Ісландії Швейцарії - понад 80 років), очікуваної тривалості здорового життя (українці - 55 років, ісландці, шведи, швейцарці - понад 70 років) і індексу DALY, який характеризує втрачені роки здорового життя.

За даними міжнародних організацій, якщо політика нашої держави і далі буде залишатися такою ж інертною, то до 2025 року (дані Світового банку) населення України скоротиться до 37 млн, а згідно з прогнозом ООН до середини нинішнього століття в нашій країні буде проживати близько 26 млн осіб .

За даними Національної академії медичних наук (НАМН) України, захворюваність дітей шкільного віку за останні десять років зросла майже на 27%. Так, якщо в першому класі налічується вже більше 30% дітей, що мають хронічні захворювання, то до п`ятого класу їх кількість зростає до 50%, досягаючи в дев`ятому 64%. А в цілому лише у 7% (!) українських школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму.

Вже в першому класі відхилення у стані опорно-рухового апарату мають 11% школярів, носоглотки - 25%, нервової системи - 30%, органів травлення - 30%, алергійні прояви зафіксовані у 25% дітей. З першого по дев`ятий клас частота зниження гостроти зору зростає у 1,5 рази, частота порушень постави - теж в 1,5, поширеність хвороб органів травлення - в 1,4, поширеність хвороб ендокринної системи - в 2,6 рази. У той же час лише 5% учнів зараховані на спеціальну медичну групу.

Ще більш трагічними виявилися дані Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМНУ, згідно з якими тільки 6-10% підлітків 12-18-річного віку є здоровими, а у 50% хлопців і 65% дівчат резерви адаптаційних можливостей - низькі або нижче середніх.

Згідно з даними ВООЗ, головною причиною випадків смерті на Європейському континенті є неінфекційні хвороби, на які припадає понад 85%.

Крім того, стан здоров`я тісно пов’язаний із способом життя. За даними парламентських слухань «Молодь за здоровий спосіб життя», у 27% українського населення просто не вистачає грошей на здорове харчування. До того ж, в Україні палять 45% юнаків і 35% дівчат, 68% хлопців і 64% дівчат вживають алкоголь, 13% молоді вживають "легкі наркотики".