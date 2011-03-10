Завершився І Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка

5 березня 2011 року, напередодні Дня народження Тараса Шевченка, відбувся фінальний етап І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді і спорту.

Фіналісти конкурсу змагалися на базі Маяківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. – лінгвістичний ліцей» у рік 50-річчя школи і 20-річчя ліцею.

У творчому поєдинку взяли участь 34 учасники-переможці обласного конкурсу. З них – 19 учнів ЗНЗ, 12 студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, 3 учні ПТНЗ.

Як нагадують в Мінсовіти, Конкурс започаткований Указом Президента України від 30 вересня 2010 р і має на меті - формувати національний характер, розвивати творчий потенціал особистості, сприяти підвищенню рівня знань з української мови і літератури, виховувати у молодого покоління любов до мови українського народу, забезпечити її всебічний розвиток, а також вивчення та популяризацію творчості Тараса Шевченка.

Відкриття І Міжнародного мовно-літературного конкурсу відбулося 3 листопада 2010 року в Чернівцях. На Волині в грудні 2010 року проходили І та ІІ етапи Конкурсу. Обласний етап для учнів загальноосвітніх навчальних закладів відбувся 12 лютого 2011 р. у м. Володимирі-Волинському, для студентів ВНЗ І- ІV рівнів акредитації – 21 січня 2011 р. в Луцькому педагогічному коледжі. У конкурсі брали участь учні 5-11 класів ЗНЗ, ліцеїсти, учні ПТНЗ, студенти ВНЗ І- ІV рівнів акредитації.