Науковці обговорять участь України в дослідницьких програмах ЄС

10-11 березня 2011 року у Львові відбудеться дводенний інформаційний захід для наукової спільноти міста Львова та області, метою якого є підвищення участі України в 7-ій Рамковій програмі Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень і технологій (РП7).

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, організатором заходу, який складається з інформаційного дня та семінару, виступає проект ЄС «Спільний офіс підтримки інтеграції України до Європейського дослідницького простору (JSO-ERA)» разом з Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС (НІП), регіональним контактним пунктом НІП України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації.

Інформаційний день, який відбудеться 10 березня, буде зосереджений на можливостях для українських дослідницьких організацій в сфері Здоров’я за програмою РП7 «Співпраця». “Здоров’я” є одним з пріоритетних напрямів РП7, метою якого є поліпшення стану здоров’я населення, підвищення конкурентоспроможності медичної індустрії та бізнесу, а також донесення до людей глобальних проблем здоров’я. Євросоюз вже виділив 6.1 млрд. євро на фінансування досліджень в цій сфері протягом 2007-2013 рр. в рамках РП7. Під час інформаційного дня європейським досвідом поділиться доповідач з Нідерландів пані Фоске СМІТ, координатор Національного контактного пункту - Здоров’я, а також європейські та українські експерти проекту JSO-ERA, які надаватимуть учасникам практичні рекомендації щодо шляхів поглиблення співпраці Україна-ЄС в сфері Здоров’я.

11 березня 2011 року відбудеться семінар «Підвищення участі України у 7-й Рамковій програмі ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій у транспортній сфері». Головною метою транспортних досліджень в рамках РП7 є удосконалення транспортних систем, здатних зменшити негативний вплив зростаючого транспортного навантаження на навколишнє середовище, споживання енергії, безпеку та здоров’я людей, а також підвищити конкурентоспроможність транспортної промисловості Європи на світовому ринку. Європейський Союз виділяє 4.16 млрд. євро на фінансування досліджень в цій сфері в рамках РП7. Метою семінару є інформувати дослідницьку спільноту Львівщини щодо того, яку користь можуть отримати транспортні організації України від співпраці в рамках РП7 та як розробити конкурентоспроможну проектну пропозицію для участі у РП7.