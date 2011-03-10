Названі кращі молодіжні організації

Агентство Стратегічних Досліджень оголосило результати дослідження активності молодіжного громадського руху за підсумками 2010 року. Лідерів рейтингу визначали за критеріями: резонансність заходів, проведених молодіжними організаціями, практичний ефект від заходів та активність в інформаційному полі. До уваги бралися всеукраїнські та місцеві громадські молодіжні та студентські організації та лідери молодіжних організацій і рухів.

Топ-10 найефективніших громадських організацій за підсумками 2010 року:

1. ВМГО «Фундація регіональних ініціатив»

2. ВМГО «Молодіжний націоналістичний конгрес»

3. ВМГО «Молодий Народний Рух»

4. ВМГО «Студентська республіка»

5. Громадська ініціатива «Студентський захист»

6. ВМГО «Демократичний альянс»

7. Незалежна студентська профспілка «Пряма дія»

8. НСОУ «Пласт»

9. ВМГО «Дебатна академія»

10. ВМГО «Європейська молодь України»

Не потрапили до топ-10, але також досить серйозно проявили себе також такі організації як Студентський патруль країни (СПЕКА), «Національний альянс», Спілка української молоді в Україні (СУМ в У), ВМГО «Молода Просвіта», Українська Асоціація студентського самоврядування (УАСС),Спілка ініціативної молоді (СІМ), Союз молоді регіонів, «Батьківщина молода», Українська студентська спілка, Українська народна молодь.

Топ-10 молодіжних лідерів-2010

1. Євгенія Малих (Київ), член Ради старійшин ВМГО «Фундація регіональних ініціатив»(ФРІ), член Національного комітету «Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!».

2. Сергій Пархоменко (Київ), член ВМГО «Молодіжний націоналістичний конгрес»(МНК), член національного комітету ГІ «Молодіжна варта», координатор молодіжної ініціативи «Оновлення країни».

3. Іван Крулько (Київ), голова ВМГО «Молодий Народний Рух», координатор молодіжного руху «Спротив».

4. Андрій Черних (Київ), лідер громадської ініціативи «Студентський захист».

5. Павло Вікнянський (Київ), голова ВМГО «Студентська республіка», Голова Народно-демократичної ліги молоді.

6. Олександр Солонтай (Київ-Ужгород), член ВМГО «Фундація регіональних ініціатив», член Національного комітету ГІ «Молодіжна варта».

7. Іван Кішка (Київ), заступник голови київського осередку ВМГО «Молодіжний націоналістичний конгрес», співкоординатор молодіжного руху «Спротив», член Національного комітету ГІ «Молодіжна варта».

8. Наталя Якуніна (Харків), голова Всеукраїнської студентської ради (ВСР) при МОН.

9. Євген Демченко (Харків), голова ВМГО «Фундації регіональних ініціатив»

10. Олексій Кляшторний (Київ), координатор студентської робочої групи із законодавчого врегулювання студентського самоврядування

До другої десятки молодіжних лідерів увійшли Святослав Липовецький (Тернопіль, Спілка української молоді в Україні), Ігор Гузь (ВМГО «Національний альянс»), Андрій Юсов (Одеса, начальник управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради), Андрій Бень (Львів, МНК), Назар Зелінка (Тернопіль, НСОУ «Пласт»), Станіслав Куценко (Київ, Українська студентська спілка), Михайло Лебедь (Київ, ФРІ), Богдан Ковальчук (молодіжна ініціатива «Оновлення країни»), Віталій Шабунін (Київ-Рівне, ФРІ), Василь Гацько (Київ, «Демократичний Альянс»).

У рейтингу не враховувалися громадські рухи, які, навіть маючи молодий актив, позиціонують себе не за віковими ознаками (наприклад, ФЕМЕН – за гендерними ознаками) чи ГО, які мають статус просто громадських організацій, що не обмежують себе віковими рамками (наприклад, Відсіч). Не враховувалися громадські ініціативи, організації і рухи, які виступають колегіальним органом низки молодіжних організацій.