Депутати Львівщини вимагають відставки Табачника

Сьогодні депутати Львівської обласної ради на сесійному засіданні ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, в якому вимагають припинити нищення української освіти.

Депутати вважають, що в освітній галузі відбувається демонстративне усунення української гуманітарної складової з навчального процесу, повернення освіти у відверте корупційне русло, що пов`язано з руйнуванням системи ЗНО, намагання обмежити права студентів через відсутність фінансування на студентське самоврядування, запровадження індексування плати за навчання та його перегляд в односторонньому порядку керівництвом вишу.

Окрім того, депутати Львівської облради вимагають відставки Дмитра ТАБАЧНИКА за посади міністра освіти «і призначення на цю посаду людини з адекватною стратегією розвитку української освіти та науки».

У зверненні наголошується, що «освітня галузь – це фундамент у розвиткові держави і кожного громадянина. Безсумнівним є не лише адекватне часові змістовне наповнення освіти, але і її ідеологічна складова. У цьому контексті псевдоновації міністра освіти і науки, молоді та спорту Д.ТАБАЧНИКА промовисто засвідчують цілком протилежні тенденції: повернення у типово радянську антиукраїнську систему освіти і фінансове відчуження її від можливостей більшості українців».

Автори звернення вважають, що перший напрямок нищення освіти «спрямований на демонстративне усунення української гуманітарної складової з навчального процесу».

«Йдеться про зменшення прохідного балу з української мови під час вступу до вишів, скасування іспиту з української мови при завершенні бакалаврату та під час вступу до аспірантури, можливість тестуватися мовами національних меншин, переведення на навчання іноземців з державної української мови на російську», - йдеться у тексті звернення.

Другим напрямком нищення української освіти, за визначенням обласних депутатів, «є повернення її у відверте корупційне русло, що пов`язано з руйнуванням системи ЗНО».

«Третій напрям нищення української освіти, відповідно до проекту закону «Про вищу освіту», – безглузда прив`язаність класифікації вишів до чисельності студентів». З огляду на зазначене, вимагаємо відставки Д. Табачника і призначення на цю посаду людини з адекватною стратегією розвитку української освіти та науки», - підкреслюється у зверненні депутатів Львівської облради.