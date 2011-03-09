Студенти склали портрет–пазл Т.Шевченка з «захалявних книжечок»

Сьогодні, 9 березня, студенти Луганського національного університету до 197-ми річчя від Дня народження Тараса Шевченка склали його портрет-пазл з "захалявних книжечок". Як повідомив кореспондент УНІАН, арт-проект привернув увагу Книги рекордів України.

В університеті складена двоколірна мозаїка - портрет Тараса Шевченка - з невеликих (10 на 10 см) книжок з поезією Кобзаря. Усього для роботи було використано 365 книг. Загальна площа портрета - 6 кв. метрів 25 сантиметрів (квадрат зі стороною 2,5 метри).

Як відзначали студенти, подібні книги-крихітки зіграли в житті і творчості поета велику роль. Під час заслання в Оренбурзі Т. Шевченку Указом царя Миколи І було заборонено писати і малювати. Але засланий поет продовжував творити, нишком малював і писав вірші, які йому вдалося сховати і зберегти в чотирьох "захалявних книжечках" (1847, 1848, 1849, 1850). Ці доробки і склали знаменитий цикл "У казематі". Саме поезія цього циклу - у книжечках, з яких складено портрет-пазл Т.Шевченка.