23-річна румунка стала наймолодшою бабусею в світі

23-річна румунка Ріфка СТАНЕСКУ стала наймолодшою бабусею в світі.

Як повідомляє «Газета.ру», свою першу дитину – дівчинку Марію – Р.СТАНЕСКУ народила в 12 років, а через рік народила хлопчика Нікалая.

Коли Ріфці було 11 років, вона втекла з дому зі своїм 13-річним обранцем, продавцем коштовностей Іонелом СТАНЕСКУ, адже батько хотів видати свою дочку за іншого хлопчика. Батьки пробачили Ріфку, коли вона назвала свою новонароджену дочку так само, як мати, Марією.

В 11 років її дочка Марія народила сина Іона.