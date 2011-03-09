У Львові пройде Літня міжнародна філософська школа

Влітку 2011 року кафедра філософії Українського католицького університету вчетверте проводитиме Літню філософську школу. Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, цьогорічною темою школи є «Філософія релігії в сучасному світі. Християнський погляд». Заняття відбуватимуться з 26 червня до 9 липня 2011 року в Українському католицькому університеті (м. Львів).

«Філософія релігії існує стільки, скільки існує і філософія в цілому як частина духовної культури. Нашою ціллю є запропонувати молодим і соціально активним людям альтернативний інтелектуальний простір, в якому вони зможуть ознайомитися з найцікавішими і найбільш актуальними питаннями цієї дисципліни, а також послухати лекції та поспілкуватися з визнаними філософами», – розповів проректор зі стратегічного планування УКУ д-р Володимир Турчиновський.

Протягом двох тижнів учасникам буде запропоновано лекції і семінари з філософії релігії на теми релігійної епістемології, науки і релігії, філософської і богословської етики, проблеми зла і доказів існування Бога. Заняття проводитимуть професори та викладачі університету Корнел з Нью-Йорку (Cornell University), університету св. Томи з Міннесоти (University of St. Thomas) та Українського католицького університету.

До участі в Літній школі запрошуються студенти старших курсів, аспіранти і молоді науковці філософських та інших гуманітарних факультетів ВНЗ України, зацікавлені у вивченні філософії релігії. Відбір відбуватиметься на основі конкурсу. Обов’язковою умовою участі в школі є добре знання англійської мови (не нижче Intermediate).

Школа відбуватиметься при підтримці Товариства християнських філософів (Society of Christian Philosophers, USA) та Фундації Джона Темпелтона (John Templeton Foundation). Участь в Літній школі є безкоштовною. Проїзд, проживання та харчування здійснюються коштом організаторів Літньої школи.

Для участі у конкурсному відборі на навчання у Літній школі необхідно заповнити реєстраційну анкету, в яку входить мотиваційний лист та есе англійською мовою. Кінцевий термін подання аплікацій: 30 квітня 2011 року.

Детальніше про умови участі та програму Літньої школи читайте тут.