У Києві відбудеться конкурс читців поезії Шевченка

15 березня 2011 року в столиці відбудеться Х міський конкурс читців поезії Тараса Шевченка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління освіти та науки Київської міської держадміністрації, захід пройде в Національному музеї Тараса Шевченка (бульвар Т.Шевченка, 12).

Як нагадують в управлінні, конкурс проводиться у два етапи: І етап: районні конкурси - лютий 2011 року; ІІ етап: міський конкурс - 15 березня 2011 року. У конкурсі беруть участь учні 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які читають або виконують у музичному супроводі поезію Шевченка, твори інших авторів про Кобзаря, а також автори власних творів про поета.

На міський конкурс від району направляються два переможці районного конкурсу та два переможці конкурсу серед професійно-технічних навчальних закладів міста.

Учасники міського конкурсу представляють 1 твір на вибір: це може бути вірш Шевченка чи уривок з поетичного твору, твір іншого автора про Т.Г. Шевченка або власний вірш.

Виступи учасників конкурсу оцінюватимуться журі за критеріями: рівень виконавської майстерності, дикція, постановка голосу, сценічний образ, культура; для власних творів враховується ідея та зміст поезій, рівень поетичної майстерності.

Переможці отримають дипломи лауреатів та цінні подарунки.

Організаторами конкурсу є ГУ освіти і науки КМДА, Управління освіти Шевченківської районної у м. Києві ради (Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації), Національний музей Тараса Шевченка та Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Початок конкурсу 15 березня о 14.00.