Стали відомі імена переможців конкурсу ім. Т. Шевченка

У Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулося нагородження призерів ІІІ (міського) етапу І Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, 62 переможці отримали дипломи від Головного управління освіти і науки КМДА та подарунки: словники, літературознавчі, мовознавчі, науково-популярні та художні видання, надані видавництвами «Грані Т», «Просвіта» та Київським університетом ім. Б.Грінченка.

Також, нещодавно було проведено ІV (Всеукраїнський) етап Конкурсу, участь у якому взяли 30 осіб - це учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Нагороди юним талантам вручала почесний голова журі Конкурсу Ганна ЧУБАЧ, відома українська поетеса, член Національної спілки письменників, Заслужений діяч мистецтв України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, лауреат літературних премій імені Павла Усенка, Марусі Чурай, Семена Гулака-Артемовського, Євгена Гуцала та міжнародної премії «Дружба».