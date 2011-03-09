На Тернопільщині УГКЦ запроваджує книги тверезості

На Тернопільщині Українська греко-католицька церква запроваджує «Книги тверезості».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Бучацької єпархії УГКЦ, чергову «Золоту книгу тверезості» було започатковано в парафії села Ягільниця у храмі Вознесіння Ісуса Христа. З цієї нагоди канцлер Бучацької єпархії разом з парафіянами відслужили урочисту Святу Літургію, після якої у приміщенні сільради було проведено зустріч, під час якої наголошувалося над обов’язком тверезого життя. Далі у Ягільницькій школі відбувся інтерактивний тренінг «Правда про алкоголь», під час якого школярі отримали знання про те, як підліток, порушуючи заборону вживання алкоголю, може непомітно для себе ввійти в залежність, а також почули багато аргументів мотивуючих до тверезого життя.

Як повідомляв УНІАН, книги тверезості в парафіях УГКЦ на Тернопільщині почали запроваджувати минулого року. У цих книгах парафіяни, які мають проблеми з алкоголем, присягають не вживати спиртного на означений термін.

Книгу тверезості запроваджено в рамках діяльності УГКЦ, спрямованої на подолання алкогольної залежності в українському суспільстві.