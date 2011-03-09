Оголошено конкурс на найспортивнішу школу країни

У рамках міжфракційного об’єднання «Здорова і спортивна Україна» готується оголошення конкурсу на визначення найспортивнішої школи країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, про це він сказав під час відвідування разом з депутатом Черкаської обласної ради Володимиром ГРЕСЄМ ряду шкіл Чорнобаївського району.

Вони провели зустрічі з вчителями і батьками учнів та передали в школи спортивний інвентар для занять фізичною культурою та спортом.

Перебуваючи у школі села Іркліїв, М.ТОМЕНКО нагадав, що за його допомогою рік тому в цій школі був відкритий спортивний майданчик, а тепер на прохання батьків та школярів буде обладнано відповідний зал зі спортивними тренажерами для занять спортом у зимовий період.

Під час зустрічі віце-спікер висловив жаль, що влада за останній період «не виконала жодної програми, документа чи розпорядження, які декларувала стосовно підтримки фізичної культури, масового спорту та оздоровлення». Він також наголосив, що реорганізація уряду в контексті адміністративної реформи «відкинула на задвірки фізичну культуру та спорт в системі управління».

М.ТОМЕНКО підкреслив, що залишається на тій позиції, що, як мінімум, фізкультурою і спортом повинна опікуватися структура, яка матиме статус центрального органу виконавчої влади та, відповідно, свої підрозділи на рівні областей та районів. «Очевидно, треба відроджувати інститут інструкторів фізичної культури і спорту у сільській місцевості, бо без цього ми будемо і далі спостерігати за масовим спиванням школярів, а, як наслідок, за втратою здоров’я молодими людьми», - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що «держава повинна щоденно опікуватися фізичною культурою та оздоровленням молоді, а не згадувати про це в дні, коли школярі помирають на уроках фізкультури».

Віце-спікер поінформував, що на рівні Черкаської області він спільно з В.ГРЕСЄМ до Дня Незалежності планують провести конкурс з визначення найспортивніших шкіл області, які отримають в подарунок обладнання спортивного майданчика або комплектування спортивного залу. Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, для того, щоб максимально задіяти всіх школярів України, в рамках міжфракційного об’єднання «Здорова і спортивна Україна» готується оголошення конкурсу на визначення найспортивнішої школи країни.