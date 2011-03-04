Азаров за підвищення зарплати працівникам дитсадків
18:57, 04 березня 2011Освіта
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Дав доручення шукати кошти
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне підвищити зарплати працівникам дитячих садків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відвідання одного з дитячих садків Києва.
«Я знаю, що у вас невисока оплата праці. Думатимемо, як підвищити», - сказав М.АЗАРОВ.
Він відзначив, що на першому етапі підвищення зарплат буде здійснене за допомогою надбавок за рахунок місцевих бюджетів.
Прем`єр висловився за створення єдиної системи дошкільних, шкільних і вищих навчальних закладів для залучення висококваліфікованих фахівців.
Також М.АЗАРОВ відзначив, що йому давно було цікаво познайомитися з роботою «рядового дитячого садка».
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