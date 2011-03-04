Луцький: спроби відправити у відставку Табачника - політичне шоу

Підстав для відставки Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника немає. На цьому наголосив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Максим Луцький, коментуючи сьогоднішню «Годину запитань до Уряду», на якій виступив Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луцького, на переконання народного депутата, представників опозиції, які ставили питання Дмитру Табачнику, зовсім не цікавили відповіді урядовця, бо вони намагалися влаштувати з цього політичне шоу. Парламентар наголосив на тому, що «це була більше політична акція, аніж бажання опозиції долучитися до реформування освіти».

Максим Луцький зазначив, що за час роботи Дмитра Табачника на посту Міністра вдалося реалізувати та розпочати ряд важливих реформ. «За минулий рік у системі освіти проведено безліч реформ, серед яких - повернення до 11-річної форми навчання, розроблено положення щодо отримання вчених звань доцента і професора, що відкрило шлях молодим фахівцям, розроблено новий закон про вищу освіту, відновлено державне фінансування таких програм, як «Шкільний автобус», «Школа майбутнього», - аргументував він.

Народний депутат впевнений, що опозиції, перш ніж вимагати відставки урядовця, потрібно сформулювати, за що саме Міністра намагаються відправити у відставку: «Протягом тижня опозиція роздмухувала ситуацію навколо звіту Міністра освіти і науки в парламенті з прогнозами щодо його звільнення. Якщо опозиції кортить відправити Дмитра Табачника у відставку, то їм у першу чергу потрібно хоча б сформулювати, за що саме».

«Я не бачу підстав для порушення питання про відставку Міністра Дмитра Табачника», - резюмував народний Максим Луцький.