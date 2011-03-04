Хто працюватиме над законом про вищу освіту (список)

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник підписав наказ №62-оп від 3 березня 2011 року про створення експертної робочої групи з доопрацювання проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція).

До складу робочої групи увійшли:

СУЛІМА Євген Миколайович, перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова експертної робочої групи

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Спілки ректорів державних вищих навчальних закладів України, заступник голови експертної робочої групи

Члени комісії

БАКІРОВ Віль Савбанович, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, голова ради ректорів Харківського регіону

БАРАНОВ-МОХОРТ Сергій Миколайович, директор департаменту персоналу та керівних кадрів

БАЧИНСЬКИЙ Ярема Яремович, керівник Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI) (за згодою)

БЕЗГІН Олексій Ігорович, ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

БОЛЮБАШ Ярослав Якович, директор департаменту вищої освіти

БУГРОВВолодимир Анатолійович, проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВЕРНИДУБ Роман Михайлович, проректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ВІКНЯНСЬКИЙ Павло Матвійович, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Студентська республіка" (за згодою)

ГІДА Олександр Федорович, перший заступник начальника департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ (за згодою)

ГНИЛИЦЬКИЙ Максим Володимирович, президент Української асоціації студентського самоврядування (за згодою)

ГОНЧАРЕНКО Михайло Федорович, директор департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів

ДАНИЛЕНКО Світлана Василівна, директор департаменту економіки та фінансування

ДЕЛІКАТНИЙ Антон Олександрович, заступник голови Фундації регіональних ініціатив (за згодою)

ДМИТРИЧЕНКО Микола Федорович, ректор Національного транспортного університету

ЗАРУБІНСЬКИЙ Олег Олександрович, народний депутат України (за згодою)

ІГНАТОВИЧ Анатолій Олександрович, президент Національного студентського союзу (за згодою)

КАРАКАЙ Юрій Васильович, народний депутат України (за згодою)

КВІТ Сергій Миронович, президент Національного університету "Києво-Могилянська академія"

КОЛОТ Анатолій Михайлович, проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

КОМАРОВ В’ячеслав Васильович, проректор Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

КРАВЧЕНКО Ольга Олександрівна, начальник юридичного управління

КУРИЛО Віталій Семенович, народний депутат України (за згодою)

ЛИСЕНКО Віталій Пилипович, проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту вищої освіти (за згодою)

ЛУЦЬКИЙ Максим Георгійович, перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань науки і освіти, народний депутат України (за згодою)

МІРОШНИЧЕНКО Юрій Романович, народний депутат України (за згодою)

НАУМЕНКО Микола Іванович, директор департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України (за згодою)

НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович, голова Громадської ради освітян і науковців України "ГРОНО" (за згодою)

ОЛІЙНИК Віктор Васильович, ректор Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

ПАВЛИШ Володимир Андрійович, перший проректор Національного університету "Львівська політехніка"

ПІНЧУК Андрій Павлович, народний депутат України (за згодою)

ПШІНЬКО Олександр Миколайович, ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

САБОВА Анастасія Сергіївна, т. в. о керівника Секретаріату Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві (за згодою)

САМОЙЛИК Катерина Семенівна , народний депутат України (за згодою);

СЕРЕДА Сергій Миколайович виконавчий директор Конфедерації недержавних вищих закладів освіти (за згодою)

СТЕПКО Михайло Филимонович, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

СУХАРНІКОВ Юрій Васильович, начальник відділу інтеграції в Європейський освітній та науковий простір Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

СУХОЛИТКИЙ Омелян Степанович, директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

ТИМОШЕНКО Іван Іванович, ректор Європейського університету, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (за згодою)

ТРУХАНОВ Георгій Федорович, голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України (за згодою)

ЧЕРНИХ Андрій Олегович, президент громадської ініціативи "Студентський захист" (за згодою)

ШИТІКОВА Світлана Петрівна, директор Національного Темпус-офісу в Україні (за згодою)

ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович, проректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

ЯКИМЕНКО Юрій Іванович, перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"