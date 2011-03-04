Виступ Табачника в Раді був очікувано театралізованим - Оробець

Найбільш гострі запитання до міністра освіти України Дмитра ТАБАЧНИКА залишилися без відповіді, а решту було перекручено до непізнаваності. Про це УНІАН заявила Леся ОРОБЕЦЬ, коментуючи сьогоднішній виступ міністра освіти під час Години уряду у Верховній Раді України.

“Виступ Д.ТАБАЧНИКА в Раді був очікувано театралізованим. З одного боку, члени фракції Партії регіонів гралися в піддавки з міністром, озвучуючи «потрібні» запитання. З іншого боку – навіть головуючий на засіданні комуніст Адам МАРТИНЮК насамкінець був змушений визнати, що представник уряду відповідає на ті запитання, які йому до вподоби”, – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона зазначила, що відповідь на запитання про різке збільшення середнього балу шкільного атестату, який враховується при вступі до ВНЗ, Д.ТАБАЧНИК звів до розмови про необхідність такого кроку. «Але ж не про те його запитували, - каже депутат. - Запитували, чому міністр збільшив «вагу» атестату при вступі з 12 до 200 балів, таким чином піднявши попит на шкільні журнали, аби «домалювати» в них кращі оцінки».

«Так само вільно міністр повівся з відповіддю на запитання щодо перспектив розвитку вітчизняної професійно-технічної освіти. На словах він переконував у власному бажанні підтримати розбудову шкіл «передової технології», попри те, що насправді він переадресував фінансування ПТУ з держбюджету до бюджетів місцевих громад, і відтак несе повну відповідальність за нинішню катастрофічну ситуацію в галузі», – наголошує Л.ОРОБЕЦЬ.

У зв’язку з обіцяним Д.ТАБАЧНИКОМ упровадженням цього року системи «електронного вступу» у вигляді цифрової реєстрації вступників у Л.ОРОБЕЦЬ виникло два запитання до міністра.

“Перше. Якщо міністру не вдалося минулого року забезпечити ефективне адміністрування одного єдиного сайту – Вступ.інфо (він більше «зависав», ніж працював, надаючи ґрунт для звинувачень у підтасовці інформації), де гарантії, що цього року відомство впорається із більш складною технічною задачею? І друге. Чи пам’ятає міністр, що більшість сільських шкіл комп’ютеризовано «на папері», а конституційні гарантії створення рівних умов усім вступникам ще ніхто не скасовував?”, - запитала депутат.