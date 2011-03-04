ВР не підтримала запит Парубія з вимогою звільнити Табачника

Парламентська більшість не підтримала запит народного депутата Андрія ПАРУБІЯ до Президента України з вимогою припинити повноваження міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», за відповідний запит проголосували лише 38 народних депутатів.

Водночас, А.ПАРУБІЙ запевнив, що направить аналогічну вимогу до Президента у форматі депутатського звернення, яке не потребуватиме узгодження у сесійній залі парламенту.

У своєму запиті А.ПАРУБІЙ наголошував, що освітянська та наукова спільнота України занепокоєна антиконституційною, непрофесійною та українофобською позицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на чолі з Д.ТАБАЧНИКОМ стосовно концепцій мовної та літературної освіти у загальноосвітніх школах, фальсифікаціями, допущеними у процесі обговорення і затвердження цих концепцій, і діями, які скеровані на звуження сфери функціонування української мови як державної та штучне приниження вартісності української літератури та її геніїв.

«Звертаю Вашу увагу на те, що нині відбувається відверте і цинічне нищення національної освіти на всіх рівнях, що проявляється насамперед у демонстративному вилученні української гуманітарної складової з навчального процесу», - йдеться у документі.

Крім того, прес-служба партії повідомляє, що голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час перебування в Донецьку повідомив, що 4 березня у парламенті «Наша Україна» порушить питання про неприпустимість закриття шкіл в Україні. «Ми добиватимемося виконання всіх вимог донецьких сімей з тим, щоб діти мали можливість вчитися у своїх школах», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він вважає, що уряд повинен закрити власні спецсанаторії, бази відпочинку для вищих чиновників, автопарки урядових лімузинів, а заощаджені гроші направити на фінансування зарплат вчителів і шкіл.

«Упевнений, що не можна закривати школи у теперішній соціально-економічній ситуації. Якщо є рішучість і готовність діяти чесно, уряд повинен закрити власні спецсанаторії, бази відпочинку для вищих чиновників, автопарки урядових лімузинів і тому подібне. Заощаджені гроші мають бути направлені на фінансування зарплат вчителів і шкіл», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також наголосив, що партія добиватиметься від влади, «щоб шкіл було більше, щоб вони добре опалювалися, щоб зарплата вчителів була підвищена». «Щоб працюючі батьки, молоді сім`ї мали можливість віддавати своїх дітей у найближчу школу, яка за рівнем освіти не повинна поступатися кращим школам, наприклад, у Києві. Традиції, досвідчені вчителі, хороші педагогічні виші, все це в Україні є. Завдання уряду – профінансувати», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.