Шкляр не візьме Шевченківську премію через Табачника

Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Василь ШКЛЯР заявляє, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро ТАБАЧНИК.

Про це йдеться у листі В.ШКЛЯРА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

“Засвідчую Вам свою повагу і прошу Вас врахувати в указі з нагоди нагородження лауреатів Шевченківської премії моє прохання про перенесення нагородження мене Шевченківською премією на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА. Моя позиція, пане Президент, ніяк не стосується Вас особисто, але поки при владі є Д.ТАБАЧНИК, я не зможу прийняти премію”, - зазначив В.ШКЛЯР.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.

Вручення Шевченківської премії відбувається традиційно у день народження Великого Кобзаря - 9 березня.