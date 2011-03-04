Шкляр не візьме Шевченківську премію через Табачника
Просить Януковича перенести нагородження
Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Василь ШКЛЯР заявляє, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро ТАБАЧНИК.
Про це йдеться у листі В.ШКЛЯРА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якого є в розпорядженні УНІАН.
“Засвідчую Вам свою повагу і прошу Вас врахувати в указі з нагоди нагородження лауреатів Шевченківської премії моє прохання про перенесення нагородження мене Шевченківською премією на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА. Моя позиція, пане Президент, ніяк не стосується Вас особисто, але поки при владі є Д.ТАБАЧНИК, я не зможу прийняти премію”, - зазначив В.ШКЛЯР.
Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.
Вручення Шевченківської премії відбувається традиційно у день народження Великого Кобзаря - 9 березня.