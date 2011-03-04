Над законопроектом про вищу освіту працюватимуть Квіт і Губерський?

Два дні тому була створена експертна група з опрацювання нових пропозицій до законопроекту про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, до складу групи увійшли, зокрема, ректори Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, Києво-Могилянської академії, представники профспілок та роботодавці.

Міністр висловив думку, що впродовж двох-трьох місяців експертна група зможе завершити роботу над 3600 пропозиціями до проекту закону.

Д.ТАБАЧНИК додав, що вища освіта має стати конкурентоспроможною. За його словами, у 32-х статтях запропонованого законопроекту про вищу освіту радикально розширюється автономія вищих навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, у січні та лютому у багатьох містах України відбулися акції протесту студентства та громадськості проти прийняття законопроекту “Про вищу освіту”.

Студентські організації заявляли, що новий законопроект «Про вищу освіту» унеможливлює чесний вступ до вищих навчальних закладів та знищує право на безплатну освіту в Україні. Згідно з законопроектом, плата за навчання для студентів-контрактників може збільшуватись щороку.

Законопроект, як стверджують активісти, відмовляє студентському самоврядуванню в отриманні фінансування в обсязі 0,5% від спеціального фонду вишів.