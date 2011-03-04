Томенко хоче поговорити з Януковичем про фізкультуру

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО ініціюватиме проведення за участі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА наради щодо перспектив фізичної культури і спорту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

За словами віце-спікера, така нарада необхідна для того, «щоб зрозуміти, чи в Україні ліквідували фізичну культуру і масовий спорт, чи вони ще залишились».

Як наголосив М.ТОМЕНКО, судячи з того, як фінансується і як відбувається управління фізичною культурою і масовим спортом, їх «в Україні немає».

Він додав: «Агентство, яке має десятирядний статус у системі Міністерства освіти, не має жодних повноважень для того, щоб реально займатися оздоровленням дітей, масовим спортом і фізичною культурою».

За словами М.ТОМЕНКА, вже на два місяці затримується виплата зарплат на олімпійських базах, а також зростають ціни на послуги у дитячих спортивних школах.

Усі ці питання і проблеми мають бути обговорені на нараді, зауважив М.ТОМЕНКО.