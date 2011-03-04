Подати заяву на вступ до ВНЗ можна буде через Інтернет

12 березня відбудеться презентація системи «Електронний вступ», за допомогою якої абітурієнти зможуть подавати документи про вступ до вищих навчальних закладів через Інтернет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, відповідна система була розроблена з метою недопущення повторення минулорічної ситуації при вступі до вишів.

«Кожен абітурієнт може подати заяву на вступ до вищого навчального закладу в електронному виді за допомогою мережі Інтернет, причому не тільки зі свого комп’ютера, а за умови, що це комп’ютер буде мати персональну адресу», - сказав він.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, подача електронних документів буде поширена цього року на навчальні закладі 3-4-го рівнів акредитації

Міністр зауважив, що у системі забезпечено автоматичну перевірку за допомогою Центру оцінювання знань дійсності і відповідності всіх сертифікатів 2008-2009, 2010 та 2011 років і справжність документа про загальну середню освіту.

Водночас, сказав Д.ТАБАЧНИК, якщо абітурієнт подаватиме недостовірні дані, то його документи не будуть включені до списків.