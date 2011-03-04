Табачник: розмови про закриття українських шкіл - політичні інсинуації

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК називає політичними інсинуаціями розмови про скорочення кількості шкіл з українською мовою навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду він зазначив, що, «попри політичні інсинуації навколо цього питання, в 2008-2009 роках лише 81,1% учнів навчалися українською мовою, а в 2010-2011 роках – 82,2%».

Д.ТАБАЧНИК додав, що 83% шкіл в Україні були з українською мовою навчання у 2008-2009 роках, а у 2010-2011 роках – 85%.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що очолюване ним міністерство звернулося до голів облдержадміністрацій Луганської та Донецької областей з листами-клопотаннями, в яких наголосило, що при ухваленні рішень про ліквідацію та реорганізацію навчальних закладів необхідно провести роботу із забезпечення належних умов для навчання та виховання учнів, у тому числі зберегти мову навчання.

Д.ТАБАЧНИК також наголосив, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України за 20 років незалежності держави «не закрило і не відкрило жодної школи, оскільки, відповідно до законодавства, не має на це права і повноважень». Він нагадав, що таке право мають тільки органи місцевої влади.

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що «ніяких списків щодо закриття шкіл і щодо їх об’єднання міністерство не готувало і не могло це робити, щоб не порушувати законодавства». При цьому міністр, посилаючись на дані Державного комітету статистики, зазначив, що за час роботи уряду, очолюваного попереднім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, «кількість середніх загальноосвітніх шкіл зменшилася на 640 одиниць». Він додав, що у 2009 році, зокрема, під час дії мораторію на закриття сільських шкіл, який був встановлений постановою Верховної Ради України, було закрито майже 400 загальноосвітніх середніх шкіл.

Крім того, Д.ТАБАЧНИК заявив, що у 2010 році рішеннями місцевих органів влади було закрито 115 загальноосвітніх середніх закладів. Він визнав, що «це багато». За словами міністра, Міносвіти вимагало від місцевих органів влади вирішувати ці питання, чітко дотримуючись законодавства.