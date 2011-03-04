Наливайченко: закриття шкіл на Донбасі - це дискримінація

Закриття шкіл у Донецькій і Луганській областях є «грубим експериментом» і дискримінацією цих регіонів, вважає голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив вчора на прес-конференції в Донецьку.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «чомусь саме з Донецької і Луганської областей почалися непродумані, по суті, грубі експерименти. Це дискримінація. Це дискримінація саме цих областей, так не має бути». Він зазначив, що економія бюджетних коштів не повинна здійснюватися за рахунок освіти, і вирішувати проблеми фінансування потрібно іншими методами.

«Тут абсолютно інший підхід має бути. І зовсім не так, не через закриття шкіл, не через доведення батьків до самоспалення, матерів до сліз, а учнів до шоку від свідомості, що їх не сьогодні-завтра виставлять з рідних шкіл. Це ненормально. Ми це маємо зупинити», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На його думку, необхідні кошти потрібно взяти «з бюджету Міністерства освіти і науки». «Вони ж провели адміністративну реформу, скоротили чиновників. Ось це скорочення спрямувати сюди. Я вже не кажу про резервні фонди, які є у Кабінету міністрів, позики, які вони беруть...», - сказав він.

Крім того, відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, реформування галузі освіти полягає, перш за все, в тому, щоб змінити принцип фінансування і нарахування здійснювати не на кількість учнів, а на кількість навчальних закладів. «Не учня повинні фінансувати за радянською системою - по 20 копійок на бутерброд, 30 копійок ще на щось. Ні. Фінансування має бути за навчальним закладом. І тоді навчальний заклад дійсно стає центром освіти, культури і майбутнього», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».