На Волині старшокласник влаштував стрілянину у ліцеї

У місті Любомль, що на Волині, старшокласник влаштував стрілянину з пневматичного пістолета в одному з професійних ліцеїв міста. Шестеро хлопців поранені.

Як розповідає тижневик "Вісник", школяреві дуже не сподобалися слова, сказані в його адресу, і прихопивши пістолет, він вирішив навести “порядок”. Пневматичний пістолет не належить до вогнепальної зброї, але з близької відстані його набої теж можуть заподіяти серйозну шкоду здоров’ю. "Кривдники" отримали поранення – хто в потилицю, хто в ногу, обличчя.

Школяр давно перебуває на обліку в міліції, як схильний до правопорушень. Був причетний до кількох крадіжок. За фактом злісного хуліганства порушено кримінальну справу.