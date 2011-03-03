НУ пропонує допомогу україномовним школам, які хочуть закрити

Політична партія «Наша Україна» надаватиме юридичну допомогу батькам та вчительським колективам україномовних шкіл, які планує закрити влада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, така домовленість була досягнута в ході поїздки голови політради «Нашої України» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, а також народних депутатів Лілії ГРИГОРОВИЧ, Андрія ПАРУБІЯ та Зіновія ШКУТЯКА до Донецької області, де склалася критична ситуація довкола закриття шкіл.

Зокрема, у загальноосвітній школі № 111 в Петровському районі Донецька «нашоукраїнці» зустрілися з батьками та вчительським колективом і керівництвом школи та передали їм книги та навчальні диски з Історії України, української мови і літератури. На зустрічі також були присутні депутати місцевих рад, громадські активісти, представники міського і районного управління освіти.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що «Наша Україна» вимагатиме пояснень не лише від міністра освіти, а й від керівництва уряду – чому дискримінуються школи на Донеччині і Луганщині. За його словами, партія буде контролювати, щоб на освіту було виділено фінансування, в тому числі і цільове, особливо у школах цих областей. «Для кожної дитини школа - це фактично рідний дім, і коли можновладці адміністративними методами відбирають у дітей їхній дім - це справжній стрес. Уряд не має права так бездумно ламати ситуацію», - сказав він. Як підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «ми приїхали сюди, щоб розібратися в ситуації, щоб допомогти людям, і ми вражені, як центральна влада не розуміє наших людей і байдуже до них ставиться».

Він також підкреслив, що 229 учнів, які навчаються в цій школі, це велика цифра. У будь-якій цивілізованій країні для такої кількості школярів не лише зберегли б школу, а й розвивали додаткову інфраструктуру. «Уряд демонструє, що не знайомий з європейськими підходами, коли закриває такі школи», - констатував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також запевнив батьків та вчителів, що «Наша Україна» використає всі механізми, які є у розпорядженні партії та її народних депутатів, аби захистити школи від ліквідації. Поряд з тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що «Наша Україна» у парламенті вимагає мораторію на закриття українських шкіл. «Головним винуватцем у закритті шкіл є уряд і центральна влада, які бездумно ставляться до цієї ситуації і навіть не мають бажання поцікавитися думкою людей», - підкреслив він.

Народний депутат Л.ГРИГОРОВИЧ звернула увагу на те, що пояснювати закриття шкіл демографічними прогнозами – цинічно. «Скорочення одного департаменту в уряді або в Адміністрації Президента дасть можливість утримувати всі школи, які хочуть скоротити на Донеччині чи Луганщині», - наголосила «нашоукраїнка».

Народні депутати передали представникам місцевого управління освіти від партійної групи «Наша Україна» депутатське звернення, в якому вимагають вжити усіх можливих заходів для недопущення закриття загальноосвітніх закладів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 березня, Д.ТАБАЧНИК виступив з ініціативою закриття шкіл, де навчається менше 40 учнів.

3 березня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив закривати школи. Він висловив думку, що категорично не можна закривати жодну школу, поки не вирішено питання з підвезенням дітей до інших навчальних закладів шкільним автобусом і працевлаштуванням вчителів шкіл, які закриваються.