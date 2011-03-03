Чим спричинені провокації під час студентських акцій?

Молодь виборола ще одну тактичну перемогу у боротьбі з законодавчим звуженням своїх прав. Про це повідомив УНІАН Голова Ради старійшин Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ) Михайло Лебедь.

У ФРІ зазначають, що в результаті студентської акції 28 лютого Голова Верховної Ради Володимир Литвин знову доручив депутатам провести засідання парламентського Комітету з питань освіти та науки стосовно законопроектів “Про вищу освіту”; голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов пообіцяв, що законопроект № 7468-1, співавтором якого він є, не буде винесений на голосування, доки в законодавчу ініціативу не будуть внесені зміни, а директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту Ярослав Болюбаш заявив, що з міністерського проекту норма про зростання ціни оплати за навчання студентів-контрактників буде прибрана.

“28 лютого у Києві акції близько 300 студентів дійсно намагались завадити декілька провокаторів, проте вони були вгамовані самими студентами, – зазначає М. Лебедь. – Ці дії, як і побиття учасників акції через декілька годин після заходу, спричинені або не великим розумом нападників, або їх гіпертрофованими та хворобливими політичними амбіціями. А намагання провокаторів політизувати протест у окремих Інтернет-публікаціях є свідомою брехнею. Члени ФРІ, як і інших співорганізаторів протесту, мають досить широкий спектр політичних вподобань. Водночас усі організації-співорганізатори не належить до жодної з політичних партій, не підтримують жодного партійного лідера і не беруть участі у виборах як сторона виборчого процесу”.

У ФРІ наголошують, що організаторами київської акції протесту є Незалежна студентська профспілка "Пряма дія", Громадянський рух "Відсіч", Студентська колегія НаУКМА та Всеукраїнська молодіжна організація "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ).

Нагадаємо, 28 лютого у Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Житомирі, Івано-Франківську, Миколаєві, Хмельницькому, Рівне та Сімферополі студенти протестували проти законопроектів “Про вищу освіту”. У столиці, біля комітетів Верховної Ради студентські та молодіжні організації вимагали не включати будь-який з законопроектів “Про вищу освіту” у розклад пленарних засідань парламенту доти, доки вони містять норми, які звужують існуючі права молоді.