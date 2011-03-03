У Криму створять спецінтернати з мовним і спортивно-технічним ухилом

На засіданні Ради міністрів АРК було затверджено постанову «Про перейменування республіканських навчальних закладів».

Зокрема, документом передбачено створення двох спеціалізованих інтернатних закладів для дітей з нормою інтелекту, повідомляє "Крымское информационное агенство".

Як повідомила в ході засідання міністр освіти і науки, молоді та спорту АРК Віталіна ДЗОЗ, на базі двох існуючих установ буде створено інтернат з поглибленим вивченням іноземних мов (у Сімферополі) і інтернат зі спортивно-технічним ухилом (у Керчі).

За словами міністра, дітей з відхиленнями від норми інтелекту навчатимуть різних технічних спеціальностей (столяр, садівник, вишивальниця тощо).

Разом з тим, як зазначила В.ДЗОЗ, два кримських інтернати будуть перепрофільовані. Так, із закладу в Чорноморському районі буде створено базу відпочинку для вихованців інтернатів, замість Соколінського інтернату в Бахчисарайському районі - дитячий туристичний центр для організації гірських походів.

При цьому міністр підкреслила, що реорганізація не порушить мережу інтернатів в автономії, і всі зміни були узгоджені з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.