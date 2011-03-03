Депутати знову наполягають на відставці Табачника

Партійна група «Наша Україна» у Верховній Раді планує поставити перед міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ питання про його відставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, питання міністру депутати будуть ставити під час «Години запитань до уряду» в парламенті 4 березня.

Також депутатів цікавить, зокрема, як міністр прокоментує злободенні проблеми, пов’язані із масовим закриттям шкіл з українською мовою навчання, поверненням корупційних схем при вступі до ВНЗ, відмовою від існуючої системи фіксованої плати за навчання у вишах, відмовою від визначення державної мови як базової в системі освіти та багато інших.

«І головним питанням, яке сьогодні турбує учнів, абітурієнтів, студентів, їхніх батьків та педагогів, є питання про закономірну відставку ТАБАЧНИКА», - наголошують в «Нашій Україні».

«Враховуючи постійне збурення серед студентів і науковців, а також простестні настрої у суспільстві, які викликає Ваша діяльність на посаді міністра, чи не вважаєте Ви за потрібне, як людина честі, самостійно піти у відставку? Так, як, наприклад, зробив це Вітольд ФОКІН внаслідок студентського голодування. Чи Ви волієте стати причиною дестабілізації, але триматися своєї посади?», - запитають депутати-«нашоукраїнці» у міністра.

У партії нагадують, що «Наша Україна» вже закликала громадян України, усі громадські, політичні організації, опозиційні фракції в парламенті, підприємців, журналістів, працівників освіти та діячів культури «оголосити громадський бойкот міністру-українофобу ТАБАЧНИКУ».