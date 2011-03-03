Лівоцентристи: у вищій школі процвітає псевдоосвіта, купівля оцінок

Об’єднання “Українська демократична Лівиця”, до якої ввійшли представники політичних партій “Справедливість”, “Народна влада”, СДПУ та СДПУ(о), запропонувало свої шляхи подолання кризових явищ в освіті України.

Про це йдеться в заяві Координаційної Ради “Українська демократична Лівиця”, текст якої передано УНІАН.

“На жаль, стан справ української освіти є надзвичайно тривожним. Економічні негаразди, недостатня увага влади в останні роки до проблем освіти привели до серйозного зниження якості знань, деградації освіти, моральності і духовності серед учнів і студентів”, - зазначається в заяві.

Вони звртають увагу, що за останні три роки в Україні закрито майже 1 тис. шкіл, найбільше в 2009 році – 398. Застарілим є зміст освіти, до межі зношеною є навчальна матеріально-технічна база, зарплата. Автори документу також відзначають, що “спостерігається політизація освітнього процесу”.

“У вищій школі процвітає псевдоосвіта, купівля оцінок, частина студентів не бажають і не можуть вчитися. Передача фінансування на місцеві бюджети профтехосвіти, активізація процесів т.з. її оптимізації – закриття, передача у підпорядкування вузам веде до знищення системи підготовки робітництва, розтранжирення її бази”, - зазначається в заяві Координаційної ради об’єднання.

Представники Української Демократичної Лівиці зазначають, що не підтримують “наявну тенденцію комерціалізувати освіту, всіляко поширити платні послуги і навчання, зменшити держзамовлення, перекласти свої конституційні обов’язки, тягар витрат на освіту на плечі батьків і студентів, позбавити дітей з бідних сімей можливості здобути професію”.

В Українській Демократичній Лівиці наполягають на проведенні широкої дискусії у суспільстві щодо виходу освіти і науки України з кризи, стратегії її розвитку. Серед найперших кроків, на їх переконання, має бути підвищення якості української освіти, оновлення змісту освіти, розробка сучасних стандартів освіти.

“Ми наполягаємо на тому, що без суттєвого збільшення рівня заробітної плати педагогам, ніяких позитивних змін в навчальному процесі не відбудеться”, - наголошується в заяві. Крім того, зазначається на необхідності негайно підпорядкувати всі навчальні заклади єдиному центральному органу виконавчої влади – Міністерству освіти і науки, а також зробити рішучі кроки щодо підвищення конкурентоспроможності української освітньої системи, визнання українських дипломів в світі і Європі зокрема.

Серед першочергових кроків також пропонується змінити ставлення держави до проблем школи, вузу, дитсадка і училища. Між іншим автори заяви зазначають, що слід щорічно спрямовувати на потреби освіти не менше 8% ВВП, розробити і реалізувати низку національних проектів поліпшення якості освіти – «Школа майбутнього», «Наука в університеті», «Здорове харчування учнів і студентів» тощо.

Документ підписали: голова партії “Справедливість” Станіслав НІКОЛАЄНКО, голова партії “Народна влада” Йосип ВІНСЬКИЙ, голова СДПУ Юрій БУЗДУГАН та голова СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ.