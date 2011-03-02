Студенти Криму готові до самозахисту від "ініціатив" Табачника

Кримська республіканська молодіжна громадська організація «Союз добровільних студентських загонів» стурбована ініціативами Міністерства освіти України, які, на думку представників організації, обмежують права студентів. І в зв`язку з цим заявляє, що студентство Криму готове організовуватися для самозахисту.

Про це йдеться в заяві молодіжної громадської організації «Союз добровільних студентських загонів», текст якого передано УНІАН.

Як говориться в заяві, реформування вищої освіти в України, запропоноване Міносвіти України на чолі з Дмитром ТАБАЧНИКОМ, може різко обмежити доступ до знань багатьом молодим людям.

«Скорочення держзамовлення, скасування стипендій, перегляд навчальних планів у бік скорочення аудиторних годин - всі ці фактори, на думку чиновників міністерства повинні різко підвищити престиж і якість вищої освіти в України. Примітно й те, що всі ці реформи проводяться при повному «одобрям-с» громадських структур, покликаних захистити права студентів », - підкреслюють автори документа.

Так, йдеться далі в заяві, 26 лютого цього року на засіданні Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти, науки, молоді, сім`ї та спорту члени даної ради одноголосно підтримали ініціативу міністерства, озвучену першим заступником міністра Євгеном СУЛИМОЮ, про скасування студентських стипендій.

«Як виявилося, долю « громадського обговорення » такого важливого для 2 мільйонів українських студентів питання вирішили 50 (!) наближених до міністерства чоловік, які просто здали інтереси українського студентства. Чого тільки варта пропозиція одного з учасників Всеукраїнської студентської ради переглянути навчальні плани і відправити студентів працювати, читай, мести вулиці і торгувати в підземних переходах (іншого місця роботи в умовах кризи студентам просто не нададуть) », - йдеться в заяві.

«Союз добровільних студентських загонів» вкрай стурбований таким станом справ у системі вищої освіти.

«Подібний наступ на права студентів може вивести їх на вулиці і ситуація вийде з-під контролю. Це показав приклад Великобританії, де також була зроблена спроба «зробити гроші» на студентах », - зазначають в організації.

Для запобігання такому розвитку подій КРМО СДСЗ вважає за необхідне проводити будь-які реформаторські дії у вищій школі при дійсно широкому обговоренні в студентському середовищі без прикриття новацій п`ятьма-шістьма десятками «активістів».