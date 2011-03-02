Студенти Криму готові до самозахисту від "ініціатив" Табачника
Наполягають на широкому обговоренні реформи
Кримська республіканська молодіжна громадська організація «Союз добровільних студентських загонів» стурбована ініціативами Міністерства освіти України, які, на думку представників організації, обмежують права студентів. І в зв`язку з цим заявляє, що студентство Криму готове організовуватися для самозахисту.
Про це йдеться в заяві молодіжної громадської організації «Союз добровільних студентських загонів», текст якого передано УНІАН.
Як говориться в заяві, реформування вищої освіти в України, запропоноване Міносвіти України на чолі з Дмитром ТАБАЧНИКОМ, може різко обмежити доступ до знань багатьом молодим людям.
«Скорочення держзамовлення, скасування стипендій, перегляд навчальних планів у бік скорочення аудиторних годин - всі ці фактори, на думку чиновників міністерства повинні різко підвищити престиж і якість вищої освіти в України. Примітно й те, що всі ці реформи проводяться при повному «одобрям-с» громадських структур, покликаних захистити права студентів », - підкреслюють автори документа.
Так, йдеться далі в заяві, 26 лютого цього року на засіданні Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти, науки, молоді, сім`ї та спорту члени даної ради одноголосно підтримали ініціативу міністерства, озвучену першим заступником міністра Євгеном СУЛИМОЮ, про скасування студентських стипендій.
«Як виявилося, долю « громадського обговорення » такого важливого для 2 мільйонів українських студентів питання вирішили 50 (!) наближених до міністерства чоловік, які просто здали інтереси українського студентства. Чого тільки варта пропозиція одного з учасників Всеукраїнської студентської ради переглянути навчальні плани і відправити студентів працювати, читай, мести вулиці і торгувати в підземних переходах (іншого місця роботи в умовах кризи студентам просто не нададуть) », - йдеться в заяві.
«Союз добровільних студентських загонів» вкрай стурбований таким станом справ у системі вищої освіти.
«Подібний наступ на права студентів може вивести їх на вулиці і ситуація вийде з-під контролю. Це показав приклад Великобританії, де також була зроблена спроба «зробити гроші» на студентах », - зазначають в організації.
Для запобігання такому розвитку подій КРМО СДСЗ вважає за необхідне проводити будь-які реформаторські дії у вищій школі при дійсно широкому обговоренні в студентському середовищі без прикриття новацій п`ятьма-шістьма десятками «активістів».