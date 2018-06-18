У розвалі студентського руху винні ліві?

Незалежно від політичних уподобань у студентському русі ми, київські студенти, об’єднані мережею «Український студент», розуміємо важливість єдності всіх противників законопроекту «Про вищу освіту» та планів Міністерства освіти щодо університетів та студентів. Його прийняття призведе до повної деградації освіти, зробить вищу освіту привілеєм для дітей платоспроможних батьків, унеможливить навчання для пересічних українців. Ми виступаємо за безкоштовну освіту, вільний університет та студентське самоврядування. Ми – проти скорочення державного замовлення, підвищення ціни за навчання за контрактом, урізання видатків на освіту.

З такими вимогами ми брали участь у всіх акціях студентських протестів проти законопроекту «Про вищу освіту». 28 лютого ми взяли участь у черговій демонстрації. Всіма студентськими, молодіжними громадськими та політичними організаціями вона анонсувалася як позапартійна і на неї запрошувалися усі небайдужі, не тільки студенти, але й викладачі, батьки студентів, школярі. На акції не було ніякої партійної символіки, що доводить будь-яка відео зйомка з акції.

Однак через агресивні дії ультралівих екстремістів єдність загального студентського руху, який базувався на повазі до інших політичних поглядів, тепер під питанням. Це безперечно вигідно олігархам з Партії регіонів, які вже рік проводять принципову антисоціальну політику і намагаються перекласти фінансові зобов’язання держави на плечі пересічних українців, зокрема і студентів.

На акцію ми прийшли з національними прапорами України, роздавали синьо-жовті стрічки та листівки проти антистудентського законопроекту. Наша діяльність у штики була сприйнята членами ультралівих організацій – анархістами з «Прямої дії», сталіністами з «Організації марксистів», вуличних українофобів з «Антифашистської дії», прихильниками прав гомосексуалізму з ГО «Інсайт» та іншими невідомим у масках. Вони знімали обличчя студентів на відео, протидіяли роздачі листівок, погрожували фізичною розправою.

Під час ходи ми йшли з гаслами «Геть закон «Про вищу освіту!», «Більшу стипендію!», «Свобода, рівність, студентська солідарність!», «Вони нам корупцію – ми їм революцію!» та інші.

На початку мітингу зі сторони ультралівих активістів та червоних скінхедів, які вишикувалися у колону та тримали у руках палиці, що можна бачити на фото з акції, накинулися на студентів з національною символікою. З фотографій визначили, що напад вчиняли переважно активісти «Прямої дії». Ці люди давно не студенти і є більш відомими як необільшовицькі фанатики. Бійка не тривала довго, бо як тільки нападники побачили міліцію, відразу сховалися у натовпі. Очевидно, їхньою метою була дезорганізація акції.

Міліція, скориставшись ситуацією, розділила акцію на дві частини.

«Ми не хотіли, щоб акція провалилася тільки тому, що комусь так було вигідно. Я кричав через кордон міліції і до журналістів, що студентів не роз’єднати і ми далі вимагатимемо слухати студентів», – прокоментував активіст мережі «Український студент» Едуард Ігольніков.

Імпровізованим голосуванням по обидва боки кордону підняттям більшості рук було з`ясовано, що всі єдині в своєму бажанні зберегти єдність студентів.

Мережа «Український студент» заперечує претензії ультралівих політиків на представництво інтересів студентів. Прихильники сектантських екстремістських поглядів, що були засуджені світом і призвели до тяжких наслідків більшовицької окупації, Голодомору в Україні, і тим більше не студенти не мають вчиняти розкол і тим більше називати когось провокатором. Напад і зрив акції – це серйозний удар для всіх студентів, а головне – подарунок ініціаторам законопроекту «Про вищу освіту». Після всього цього дезінформаційна кампанія ультралівих може говорити тільки про те, що ці люди мають чіткий план використання студентів у своїх екстремістських планах.

Фотокореспондент Віктор Крук опублікував аудіозапис червоного скінхеда з його оцінкою української національної символіки. Що ж, сьогодні українофобія має два джерела – російський шовінізм та ультралівий екстремізм. Їх об’єднує ненависть до українського прапора, а ті, хто його підняв, тавруються пропагандивними жупелами.

Також ми повністю відкидаємо звинувачення про те, що на акції була політична партія ВО «Свобода». Жодної її символіки на демонстрації не було. Як можна піаритися партії на акції, де немає її партійної символіки чи інших атрибутів? Якщо у наших рядах і були люди, які є членами різних партій, то це їхні особисті справи. Бо ми організовували студентів, а не партійців. У них на лобі не написано, чи є в них партійний квиток.

Ми також заперечуємо, що члени оргкомітету мережі «Український студент» нападали на когось після акції. Всі вони після акції терміново виїхали на загальну нараду. Побутові стосунки анархістів з «Прямої дії» Андрія Мовчана та Єгора Стадного з невідомими після закінчення акції в іншому кінці Києва є їхньою приватною справою.

Вигадки ультралівих про ненависть до євреїв і відповідні гасла з нашого боку на акції – спроба використати стереотип у масовій свідомості. Цього ніхто з нашого боку не кричав. Однак ультраліві постійно педалювали цю тему, викрикували: «Я – еврей! Хочу учиться!». Цим крикунам ми бажаємо успішно здати літню сесію.

Мережа «Український студент» і далі буде провадити роботу у студентському середовищі для організації самоврядування, відміни пропускного режиму та зменшення ціни на проживання у гуртожитках, захисту прав студентів від наступаючої олігархічної держави та совкової адміністрації в університетах тощо.

Ми також будемо прагнути зберегти єдність у студентському русі, незважаючи на вдалі спроби ультралівих її знищити. Бо наша мета не воювати з кимось. Ми прагнемо досягнути змін в освітньому законодавстві та свідомості студентів. Ми вимагаємо від депутатів та Міністерства освіти припинити проведення антистудентської політики.

Олексій Бешуля, активіст мережі «Український студент», спеціально для УНІАН-Освіта