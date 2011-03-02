В українській Вікіпедії щодоби переглядається 1,1 млн. сторінок
17:46, 02 березня 2011Освіта
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Дані статистичного сервера
За даними статистичного сервера Фонду Вікімедіа [1], у лютому 2011 середньодобові відвідання української Вікіпедії вперше перевищили мільйон переглянутих сторінок (33 млн. переглянутих сторінок за місяць, або 23 місце в світі).
Про це УНІАН повідомили у Вікіпедії.
За швидкістю зростання популярності Вікіпедія українською мовою - на третьому місці в світі (+46% до лютого 2010) після корейської (+56%) і російської (+54%) Вікіпедій.
У лютому відбулася ще одна важлива подія - за кількістю статей українська Вікіпедія обігнала фінську й вийшла на 15 місце в світі.
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